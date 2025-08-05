Balıkesir'de Besi Damında Saman Yangını
Bigadiç ilçesindeki bir besi damında istiflenen 2 bin 200 balya saman yangında kül oldu. Yangın sonrası can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirici bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bulunan bir besi damında istiflenen 2 bin 200 balya saman nedeni bilinmeyen bir sebeple yandı.
Bigadiç ilçesine bağlı Abacı Mahallesinin Pınarbaşı Mevkii'nde sabaha karşı meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri Abacı mahallesinde besi damı yanında istiflenen saman balyası yangınına müdahale ettiler. Besi damında istiflenen 2 bin 200 balya saman tüm müdahalelere rağmen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangında can ve mal kaybı olmaması memnuniyetle karşılandı. Yangın ile ilgili soruşturmaya başlandığı açıklandı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa