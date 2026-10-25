Balıkesir'de bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu, itfaiye 1 yaralıyı çıkardı

Balıkesir'de bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu, itfaiye 1 yaralıyı çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otobanı İstanbul yönü Yunakdere mevkiinde seyir halindeki otomobil bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Araçtaki 1 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılıp 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Balıkesir'de İzmir-İstanbul otobanında seyir halindeki otomobil bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 1 kişi yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, İzmir -İstanbul Otobanı İstanbul yönü Yunakdere mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 HFM 521 plakalı otomobil seyir halindeyken bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine 112 Sağlık, Otoyol Jandarma ekipleri ve Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç,4 personelle kaza alanına sevk edildi. Şarampole uçan otomobilde bulunan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.