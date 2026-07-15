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Balya makinesindeki yangın tarlaya sıçradı

Balya makinesindeki yangın tarlaya sıçradı
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde balya makinesinde çıkan yangın tarlaya sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde balya makinesinde çıkan yangın tarlaya sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Savaştepe'ye bağlı Sarıçalı mevkiinde meydana geldi. Tarlada traktörün arkasına bağlanan saman balyası ekipmanında çıkan yangın tarlaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, saman balya aracının yanmaya başladığı anlar kameraya yansıdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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