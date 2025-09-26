Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Huzur Operasyonu

Balıkesir il genelinde polis ekipleri Asayiş ve Trafik huzur operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 5 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri il genelinde Asayiş ve Trafik huzur operasyonu düzenlendi. Yapılan Huzur operasyonlara 96 ekip, 291 personel katıldı. Yapılan operasyonlarda 2 bin 168 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanırken 4 şahsa adli yönden işlem yapıldı. 2 şahsın üzerinde 1 kuru sıkı tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi. Huzur operasyonlarında 269 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenirken, 2 işyerinde kumar oynatmak suçundan adli işlem yapılırken, Trafik ekipleri 796) aracı denetlenmiş, 73 Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 13 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR