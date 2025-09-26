Haberler

Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Huzur Operasyonu

Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Huzur Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir il genelinde düzenlenen Asayiş ve Trafik huzur operasyonunda 5 şahıs yakalandı, bir kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Balıkesir il genelinde polis ekipleri Asayiş ve Trafik huzur operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 5 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri il genelinde Asayiş ve Trafik huzur operasyonu düzenlendi. Yapılan Huzur operasyonlara 96 ekip, 291 personel katıldı. Yapılan operasyonlarda 2 bin 168 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanırken 4 şahsa adli yönden işlem yapıldı. 2 şahsın üzerinde 1 kuru sıkı tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi. Huzur operasyonlarında 269 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenirken, 2 işyerinde kumar oynatmak suçundan adli işlem yapılırken, Trafik ekipleri 796) aracı denetlenmiş, 73 Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 13 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün son röportajında vasiyet gibi istek! İşte hayatını oynamasını istediği oyuncu

Son röportajında vasiyet gibi istek: Hayatım film olursa o oynasın
Listede ismi olanlar dikkat! IBAN numaranız yarın değişecek

Listede ismi olanlar dikkat! IBAN numaranız yarın değişecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.