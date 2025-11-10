Balıkesir'de Art Arda Depremler!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, 4.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından gerçekleşti ve il merkezinden de hissedildi.
Balıkesir'de dün gece meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından 09.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı/ Yüreğil olan deprem il merkezinden de hissedildi. Deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa