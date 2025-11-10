Balıkesir'de Art Arda Depremler!

Balıkesir'de dün gece meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından 09.41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

