Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk günü kazayla başladı. Edinilen bilgilere göre, İdris Güzel idaresindeki 10 KG 903 plakalı otomobil, Balıkesir Bigadiç bölümündeki Dedeçınar Mahallesi mevkiinde, Ramazan Bozoğlu yönetimindeki seyir halinde olan 10 UP 404 plakalı yem yüklü kamyona çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra savrularak orta refüje çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobildeki Düriye Güzel ile Hanife Tosun olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü İdris Güzel, Nilgün Kaya ve Muhsine Gençer ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazada yaşamını yitiren Güzel ve Tosun'un cenazeleri ise Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kamyon şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.