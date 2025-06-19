Balıkesir'de Arazi Yangınına Hava ve Yerden Müdahale

Balıkesir'de Arazi Yangınına Hava ve Yerden Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına ekipler, yerden ve havadan müdahale ediyor. Ekipler, yangının evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Balıkesir Kepsut ilçesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen arazi yangınına müdahale ediliyor.

Kepsut İlçesi Nusret Mahallesinde tarım arazisinde çıkan yangına ekipler, yerden ve havadan etkin bir müdahale ile destek vermektedir. Yangın çıkan tarım alanında bulunan ev ve dam benzeri alanına yangının sirayet etmemesi için ekipler helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?

Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.