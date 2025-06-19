Balıkesir'de Arazi Yangınına Hava ve Yerden Müdahale
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına ekipler, yerden ve havadan müdahale ediyor. Ekipler, yangının evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf ediyor.
Balıkesir Kepsut ilçesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen arazi yangınına müdahale ediliyor.
Kepsut İlçesi Nusret Mahallesinde tarım arazisinde çıkan yangına ekipler, yerden ve havadan etkin bir müdahale ile destek vermektedir. Yangın çıkan tarım alanında bulunan ev ve dam benzeri alanına yangının sirayet etmemesi için ekipler helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa