Balıkesir'de Aranan Şahıs 18 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

Balıkesir'de Aranan Şahıs 18 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan A.Ç., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonrası yakalandı.

Erdek Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Ç.'nin ilçede bulunduğu yönünde gelen istihbarat üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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