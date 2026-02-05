AK Parti binasına saldıran şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yönelik taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli D.Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde parti binasına yapılan saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin D.Y.B. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. D.Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR