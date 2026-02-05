Haberler

AK Parti binasına saldıran şüpheli tutuklandı

AK Parti binasına saldıran şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Marmara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yönelik taşlı saldırı gerçekleştiren D.Y.B. isimli şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yönelik taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli D.Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde parti binasına yapılan saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin D.Y.B. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. D.Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı