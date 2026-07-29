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Balıkesir’de ahır yangını

Balıkesir’de ahır yangını
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Balıkesir’in Kepsut ilçesinde meydana gelen ahır yangınında saman balyaları ve 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen ahır yangınında saman balyaları ve 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kepsut'un kırsal Keçidere Mahallesi'nde meydana gelen ahır yangınında yaklaşık 3 bin balya saman tutuştu. Samanlar bir anda alev topuna döndü. Yaklaşık 70 büyükbaş hayvan ahırdan son anda tahliye edilirken, 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yapılacak çalışmalar sonrası maddi hasar ve başka büyükbaş hayvanın telef olup olmadığı tespit edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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