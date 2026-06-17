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Balıkesir'de 9 ilçede zehir tacirlerine darbe: 31 şüpheliye işlem

Balıkesir'de 9 ilçede zehir tacirlerine darbe: 31 şüpheliye işlem
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Balıkesir'de 9 ilçede düzenlenen narkotik operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Balıkesir'de 9 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında Altıeylül, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Marmara, Savaştepe, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde geniş çaplı narkotik operasyonları gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde suçlarına yönelik toplam 28 ayrı olaya müdahale edilen çalışmalarda 31 şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Şüpheli şahıslara ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda 969 adet sentetik uyuşturucu hap, 604 gram bonzai, 180 gram esrar, 60 gram amfetamin, 31 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 43 kök skunk bitkisi, 3 kök kenevir, 2 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, jandarma ekiplerinin bölgede huzur ve güvenliği sağlamak adına uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız ve kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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