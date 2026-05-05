Haberler

Balıkesir'de 7,3 milyonluk vurgunda 6 tutuklama

Balıkesir'de 7,3 milyonluk vurgunda 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, sosyal medya üzerinden "yüksek kar vaat eden yatırım" tuzağıyla milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik...

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, sosyal medya üzerinden "yüksek kar vaat eden yatırım" tuzağıyla milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, müşteki şahıs sosyal medya platformlarında karşılaştığı sahte borsa yatırım reklamları üzerinden iletişime geçtiği sözde yatırım uzmanları tarafından dolandırıldığını belirterek emniyete başvurdu. Yapılan incelemelerde mağdurun toplam 7 milyon 398 bin 319 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.C.K., O.Ç., İ.K., İ.E., D.A. ve B.G. isimli 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı

24 saat geçmeden koltuğu doldu! İşte Gençlerbirliği'nin yeni hocası
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde

Aydınlar'ın geri adımı sonrası Safi'nin o sözleri yeniden gündemde
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
İçişleri Bakanlığından 7 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

Bu görüntülerin kaydedildiği şehirlerimize Meteoroloji'den yeni uyarı
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı