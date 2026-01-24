Haberler

Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem: Hayat normale döndü


Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli panik yaşanırken, can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtiliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen deprem, Balıkesir merkez başta olmak üzere Bursa ve çevre iller ile İstanbul'da hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve hayatın kısa sürede normale döndüğü öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2, AFAD ise 5.1 olarak açıkladı. Yer sarsıntısını hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer bölgede herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını belirtirken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Depremin ardından vatandaşların yeniden ev ve iş yerlerine döndüğü, günlük yaşamın normale döndüğü ifade edildi. - BALIKESİR

