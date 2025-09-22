Balıkesir'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'de gece saatlerinde Sındırgı merkezli meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı.

Sındırgı'da Sinandede merkezli meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Sındırgı'da faaliyet gösteren bir eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir hasar tespit edilmedi.

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş 729 binada 1036 hasarlı bağımsız bölüm tespit edilmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçen hafta 531 adet afet konutunun temelini atmıştı.