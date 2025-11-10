Balıkesir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 13.25 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 13.25 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa