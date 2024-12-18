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Balıkesir'de 3. Kattan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de 3. Kattan Düşen Genç Hayatını Kaybetti
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Erdek ilçesinde balkonundan düşen 27 yaşındaki Berker Topçu, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç adamın cenazesi defnedilirken, ailesinin acısı gözyaşlarıyla paylaşıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3. kattan düşerek hayatını kaybeden genç, toprağa verildi.

Talihsiz olay, geçtiğimiz günlerde Erdek Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin balkonundan 3 kat aşağı düşen Berker Topçu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerin tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Topçu'nun evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Bu üzücü olay, hem ailesini hem de çevresindekileri derinden yaraladı.

Berker Topçu'nun cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Erdek Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Gözyaşlarının eksik olmadığı törende, Topçu'nun eşinin ve ailesinin acısı yürekleri dağladı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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