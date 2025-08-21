Balıkesir'de 22 Yıl Hapis Cezası Olan Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de 22 Yıl Hapis Cezası Olan Aranan Şahıs Yakalandı
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Çanakkale Adli makamlarınca aranan ve hakkında 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan V.E. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan denetimlerde Çanakkale- Demirci adli makamlarınca; birden fazla kişi birlikte yağma, uyuşturucu madde kullanım ve ticareti, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan V.E. isimli şahıs yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

