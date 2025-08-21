Balıkesir'de 22 Yıl Hapis Cezası Olan Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Çanakkale Adli makamlarınca aranan ve hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan denetimlerde Çanakkale- Demirci adli makamlarınca; birden fazla kişi birlikte yağma, uyuşturucu madde kullanım ve ticareti, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan V.E. isimli şahıs yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR