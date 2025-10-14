Haberler

Balıkesir'de 18 Yıl Önceki Cinayet Aydınlatıldı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, 2007 yılında Gönen Çayı'nda bulunan battaniyeye sarılı cesedin kimliğini ve cinayetle ilgili şüphelileri tespit etti. Yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, 18 yıl önce Bandırma'nın Misakça Mahallesi'nde Gönen Çayı'nda battaniyeye sarılı halde bulunan erkek cesediyle ilgili faili meçhul cinayeti aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Nisan 2007 günü Gönen Çayı'nın denizle bağlantı noktasına yaklaşık 1 kilometre mesafede battaniyeye sarılı ve iple bağlanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 30 gündür suda kaldığı belirlenen, 30 yaşlarındaki cesedin kimliği o dönem tespit edilemedi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, 2025 yılı Mayıs ayında projeli çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren araştırmaların ardından cesedin R.A. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, elde edilen deliller doğrultusunda Gönen ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ş., (61) F.A., (44) S.Ş., (52) E.K., (59) T.B., (37) ve S.Ş. (37) gözaltına alındı. Bir diğer şüphelinin ise başka bir kasten öldürme suçundan cezaevinde hükümlü olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
