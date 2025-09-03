Balıkesir-Bursa Kara Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir- Bursa kara yolunun Balıkesir istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AIF 842 plakalı araç sürücüsü E.A., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan B.Ö. ile birlikte sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin tedbir amaçlı müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR