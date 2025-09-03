Haberler

Balıkesir-Bursa Kara Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir-Bursa Kara Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir-Bursa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ve yolcusu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir- Bursa kara yolunun Balıkesir istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AIF 842 plakalı araç sürücüsü E.A., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan B.Ö. ile birlikte sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin tedbir amaçlı müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.