Balıkesir'in Balya İlçesinde, traktörle otomobil çarpıştı 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Kaza, Edremit-Balıkesir karayolunun Balya kavşağı Güngörmez Mevkiinde saat 23.15 dolayında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit- Balıkesir karayolu Balya kavşağı Güngörmez mevkiinde G.M. idaresindeki 10 AAR plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 39 AE plakalı traktör çarpıştı. Kaza sırasında hurdaya dönen otomobilde kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaydederken, otomobil sürücüsü G. M'de yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi de Savcı tarafından gerekli adli kontroller yapıldıktan sonra morga gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı