Balıkçı barınağında emekli polisi bıçaklayan şahsa 5 yıl 5 ay hapis

Samsun'da balıkçı barınağında emekli polisi bıçaklayarak ağır yaralayan sanık, mahkemece 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Balıkçı Barınağında 2024 yılı Eylül ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis Yusuf O., uğradığı bıçaklı saldırı sonucu sol göğsünden ve sağ koltuk altından olmak üzere 3 yerinden yaralandı.

Bıçaklı saldırıyı düzenleyen Serkan S., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Serkan S. "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 25 Eylül 2024'te tutuklandı. Serkan S. hakkında Samsun 4.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama sırasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verilen Serkan S.'nin bugün yargılanması sona erdi. Mahkeme, Serkan S.'yi 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırırken, sanığı tehdit ettiği iddia edilen Yusuf O. ise beraat etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
