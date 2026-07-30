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Balık avlarken nehre düşen şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Balık avlarken nehre düşen şahsın cansız bedenine ulaşıldı
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde balık tutarken düştüğü nehirde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutarken düştüğü nehirde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 28 Temmuz günü Ceyhan ilçesine bağlı Mercan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Tosun (60) arkadaşlarıyla birlikte sabah saatlerinde Ceyhan Nehri'ne balık avlamaya gitti. Tosun, dengesini kaybederek nehre düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve su altı polisleri sevk edildi. Ekipler, Tosun'u bulabilmek için nehirde arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Tosun'un bugün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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