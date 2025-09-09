Haberler

Baldız, Boşanma Aşamasındaki Eniştesini Bıçakladı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, baldız G.Y., boşanma aşamasındaki eniştesi E.K.'yi kolundan ve kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası E.K. hastaneye kaldırıldı, G.Y. gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde baldız, boşanma aşamasındaki eniştesini kolundan ve kalçasından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Elperek Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma sürecinde olan E.K. ile baldızı G.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada G.Y., eniştesi E.K.'yi kolundan ve kalçasından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli G.Y. gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
