Uşak'ta kardeşler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyünde iki kardeş arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyünde meydana gelen olayda, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Fatih Y., ağabeyi Mehmet Y.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Olayın ardından Fatih Y.'nin av tüfeğiyle kendine ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mehmet Y., yakınları tarafından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK