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Balcalı Hastanesine tahliye kararı, hastalar nakil edilmeye başlandı

3. Sayfa Haberleri

Balcalı Hastanesine tahliye kararı, hastalar nakil edilmeye başlandı Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ndeki hastalar, binada yapılan inceleme sonrasında tahliye edilmeye başlandı.

Balcalı Hastanesine tahliye kararı, hastalar nakil edilmeye başlandı

ADANA - Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ndeki hastalar, binada yapılan inceleme sonrasında tahliye edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremler Adana'yı da etkiledi. Kentte ilk depremlerde çöken binalarda bir çok kişi hayatını kaybetti. Dün de Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından tedbir amaçlı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin kolonlarında inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından hastanenin tahliye edilmesine karar verildi. Kararın ardından çok sayıda ambulansın gönderildiği hastane tahliye edilmeye başlandı. Depremlerde kolonların zarar gördüğünü öğrendiklerini belirten hastalar, kendilerinin başka bir hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Hatay Adana 3. Sayfa Haberler

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