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Balat Köyü'nde Tehlikeli Köprü Sorunu

Balat Köyü'nde Tehlikeli Köprü Sorunu
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Bartın'ın Balat Köyü'nde yaşayanlar, can güvenliğini tehdit eden derme çatma köprüden geçmek zorunda kalıyor. İtfaiye ve ambulansların geçemediği köprü, köylüler için büyük bir çile haline geldi.

Bartın'ın Balat Köyü'nü ikiye ayıran köprü, köylüler için çile oluyor. Köylülerin canlarını tehlikeye attığı köprü, itfaiye ve ambulanslara da geçit vermiyor.

Bartın'ın Arıt bölgesinde bulanan Balat Köyü'nde, 3 adet 25 santimetre eninde 20 metre uzunluğundaki "U demir"den yapılan derme çatma köprü, köylüler için çile oluyor. Köyün iki yakasını birbirne bağlayan köprü üzerinden geçen insanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Yaz kış köprüyü kullanmak zorunda kalan köylüler, sallanan ve korkulukları bulunmayan köprüden güçlükle geçebiliyor. Yük taşıyan insanların ise büyük tedirginlik yaşadı köprüden geçerken ayağı kayanlar ve dengesini kaybedenler ise altından geçen dereye düşüyor. Köyde yaşayan kadın ve çocukların büyük bir kısmı dereye düştüklerini ifade ederken, hayvanları ise kış dönemimde yüksekliği 1 metreye ulaşan ırmağın içerisindeki buz gibi suyun içerisinden geçirmek mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

İtfaiye ve ambulansların geçişine de izin vermeyen köprü nedeniyle yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, 1996 yılında yapımına başlanan köprünün malzemelerinin 1998 yılındaki selde sulara karışmasının ardından yarım kaldığını ve tamamlanmadığını da kaydetti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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