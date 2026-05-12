Ankara'da dolu yağışı etkili oldu

Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak beraberinde dolu yağışını da getirdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu taneleri ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Bala'da etkisini hissettiren sağanak, ardından dolu yağışını da beraberinde getirdi. İlçedeki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Merkez ve Abazlı Mahallesi'nde etkili olan iri taneli dolu yağışı ise tarım arazilerine zarar verdi ve ilçeyi beyaza bürüdü. - ANKARA

