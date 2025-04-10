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Bakü'de Kontrolden Çıkan Araç Ana Yola Uçtu: 1 Yaralı

Bakü'de Kontrolden Çıkan Araç Ana Yola Uçtu: 1 Yaralı
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Azerbaycan'ın Bakü kentinde kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyeri aşarak ana yola düştü. Kazada sürücü yaralanırken, araç bir minibüse çarparak devrilmesine neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kontrolden çıkan aracın beton bariyeri aşarak ana yola uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yerel saatle 14.30 sıralarında kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyeri yıkıp ana yola uçtu. Kazada, aracın sürücüsü yaralandı. Çevredeki araç ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, aracın süratli şekilde yan yoldaki beton bariyere çarparak ana yola uçtuğu ardından bir minibüse çarptığı görüldü. Daha sonra başka bir beton bariyere çarparak durabilen aracın, çarptığı minibüs ise devrildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAKÜ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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