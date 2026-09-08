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Baklavacıda sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yansıdı

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Esenler’de bir baklavacıda dükkana girip sadaka kutusunu çalan hırsız, kameralara yansıdı.

Esenler'de bir baklavacıda dükkana girip sadaka kutusunu çalan hırsız, kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Esenler Atışalanı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, baklavacı dükkanına giren bir şahıs, önce tatlı siparişi vererek çalışanların dikkatini dağıttı. Daha sonra ise kaşla göz arasında, kimseye aldırış etmeden tezgahın üstünde bulunan sadaka kutusunu çaldı. Şahsın yine aynı gün içerisinde başka bir dükkana hırsızlık yapmak için girdiği de iddia edildi. Baklava dükkanında yaşanan hırsızlık anı ise içeride bulunan güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Baklavacı çalışanı Murat Metin Şimşek yaşanan hırsızlığı anlatarak, "Zabıta abiler gelmiş, onlara baklava veriyordum. Ondan sonra kendisi yarım kilo baklava istemişti. Onu hazırlayıp poşetin içine koydum. Poşetin içine koyunca da tam baklava hazır dediğimde 'para çekip geliyorum' dedi. Sonra baktım ki sadaka kutusunu çalmış. Herhalde arka mahallede bir çiğköftecinin de sadaka kutusunu çalmış. Bunu da bizim dükkandan sonra yapmış. Olaydan haberimiz yoktu, sonradan kamera kayıtlarında öğrendik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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