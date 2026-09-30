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Bakırköy soruşturmasında Hasan Şaş ile Afra Saraçoğlu’nun testinde kokain çıktı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Hasan Şaş ile Afra Saraçoğlu’nun testinde kokain maddesine rastlandı. Hasan Şaş’ın saçında kodein bulunurken, Aras Bulut İynemli ve Yağız Sabuncuoğlu’nun testlerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, eski futbolcu Hasan Şaş ile oyuncu Afra Saraçoğlu'nun uyuşturucu testinde kokain maddesine rastlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, "Sefo" lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı.

Hasan Şaş ile Afra Saraçoğlu'nun testinde kokaine rastlandı

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumuna sevk edilen ve kan, saç ve idrar örnekleri alınan, işlemlerinin ardından ise adliyede serbest bırakılan Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu. Yapılan testlerde, Hasan Şaş'ın kan, idrar ve saçında kokain maddesine, saçında ayrıca kodein maddesine de rastlandı. Soruşturma kapsamında yurt dışında olan ve döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu'nun da test sonucu ortaya çıktı. Saraçoğlu'na yapılan testlerde, saçında kokain maddesi bulundu. Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Yağız Sabuncuoğlu ile Aras Bulut İynemli'ye yapılan testlerde ise uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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