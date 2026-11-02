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Bakırköy'de yol verme tartışmasında aile, genci tokatladı, kıyafetlerini yırttı

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Bakırköy'de yol verme tartışmasında aile, genci tokatladı, kıyafetlerini yırttı
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Bakırköy'de dün yol verme tartışması büyüdü; iddiaya göre araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları gence küfür ve hakaret edip tokat attı. Saldırıda gencin kıyafetleri yırtılırken çevredekiler tarafları sakinleştirdi ve o anlar kameraya yansıdı.

Bakırköy'de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir genç, tartıştığı ailenin saldırısına uğradı. Küfür, hakaret ve tokat darbelerinin hedefi olan sürücünün kıyafetleri de yırtılırken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Bakırköy Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları gence önce hakaret ve küfür ederken, ardından tokat atmaya başladı. Saldırı sırasında ailenin saldırdığı sürücünün kıyafetleri yırtılırken, çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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