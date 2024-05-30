Bakırköy'de Tır Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, Şoföre Hapis Cezası İsteniyor

Bakırköy'de 11 Mart günü üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin olayın soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık tır şoförü Mehmet Fettahoğlu'nun 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde 11 Mart günü meydana gelen olayda, Mehmet Fettahoğlu'nun (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi alt geçide çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle tır, Recep Aytekin'in (44) kullandığı aracın üzerine devrilmişti. Kazada Recep Aytekin ile ailesinden Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kaza tespit tutanağı yer aldı. Tutanakta kazanın gerçekleştiği yol güzergahında ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarının bulunduğu açıklandı. Bu uyarılara rağmen sanığın sağa mecburi yön istikametine girmediği ve yola devam ettiği iddianamede kaydedildi. Tırın dorsesinin üst geçide çarptıktan sonra yan yattığı da belirtilen iddianamede, aynı istikamette seyir halindeki olan maktul Recep Aytekin idaresindeki otomobilin üzerine devrildiği ve kazada araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mehmet Fettahoğlu, aynı yolu daha önce de kullandığını ve yavaş geçtiğini söyledi.

Hazırlanan iddianamede Fettahoğlu'nun 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL