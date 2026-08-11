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Bakırköy'de Taksi-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bakırköy'de Taksi-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bakırköy’de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, iki araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Bakırköy'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, iki araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaza saat 11.30 sıralarında Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki 34 FRP 317 plakalı otomobil ve 34 TLG 71 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi takla atarak yola savrulurken otomobil ise refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken araçların çekici ile kaldırılmasının ardından cadde tamamen trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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