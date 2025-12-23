Bakırköy'de sahil yolundaki cinayete ilişkin 7 tutuklama

Bakırköy sahil yolunda Ünal Bahçeci'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Sahil Yolunda, 17 Aralık günü meydana gelen olayda 34 NTZ 242 plakalı aracında seyir halinde ilerleyen Ünal Bahçeci'ye ateş açılmış, silahlı şahıslar olay yerinden kaçmıştı. Bahçeci ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Sinop'ta polis ekiplerince operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Öte yandan, yürütülen soruşturma sürerken, 3 şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi ve şüpheli sayısı 12'ye yükseldi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde, 3 adet tabanca, 1 adet çelik yelek ele geçirildi.

7 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan 10 şüpheli 'tutuklama', 2 şüpheli ise 'adli kontrol' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan 1'i Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL