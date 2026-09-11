Bakırköy’de Orman Fidanlığı’ndaki otluk alanda yangın

İstanbul Bakırköy'de bulunan Çobançeşme Orman Fidanlığı Şefliği içerisindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında yükselen dumanlar ise kilometrelerce uzaktan görüntülendi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bakırköy'de bulunan Çobançeşme Orman Fidanlığı Şefliği içerisindeki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otluk alan içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede yaptıkları çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yangın esnasında yükselen dumanlar, kilometrelerce uzaktan görüntülendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı