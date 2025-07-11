Bakırköy'de Motosikletli Saldırganlar İki İş Yerine Silahlı Saldırı Düzenledi

Bakırköy'de Motosikletli Saldırganlar İki İş Yerine Silahlı Saldırı Düzenledi
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde motosikletli saldırganlar, Şenlikköy Mahallesi'ndeki iki ayrı iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olay sonrası 4 şüpheli yakalandı ve güvenlik kameraları olay anlarını kaydetti.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde motosikletli saldırganlar tarafından 2 iş yerine silahlı saldırı düzenledi. İstanbul ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, saldırganların iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Haziran'da Şenlikköy Mahallesi'ndeki 2 ayrı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli saldırganlar saat 00.50 ve 22.30 sıralarında 2 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Kurşunlar iş yerlerinin kapılarına ve camlarına isabet etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler tarafından bir iş yerinin giriş kapısına 2 kurşun, diğer iş yerinin camlarına da 4 adet kurşun isabet ettiği belirlendi. Güvenlik kameraları detaylı incelemeye alındı.

Yapılan çalışmalarda, motosikletli şahısların bir araç ile birlikte hareket ettikleri tespit edildi. Çalışmaların ardından 8 Temmuz'da Avcılar, Esenyurt ve Sultangazi ile Manisa olmak üzere toplam 4 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, K.K. (21), L.D. (21), A.İ. (20), A.E.K. (22) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden L.D.'nin adresinde 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı 2 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, motosikletli saldırganların iş yerlerini kurşunladıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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