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Bakırköy E5'te kontrolden çıkan motosiklet direğe çarptı: : 2 ölü

Bakırköy E5'te kontrolden çıkan motosiklet direğe çarptı: : 2 ölü
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Bakırköy E5 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü olay yerinde, artçı ise hastanede hayatını kaybetti.

Bakırköy E5 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarparak metrelerce savruldu. Kazada sürücü olay yerinde, motosiklette bulunan artçı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında E5 Karayolu Bakırköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi mevkisi Şirinevler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MJ 6510 plakalı motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü Shanur A. (41), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, sürücü Shanur A. ve arkasında yolculuk eden Babamyrat A. (39) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Babamyrat A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü Shanur A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Babamyrat A. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri E5 Karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Shanur A.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrası tehlike arz eden aydınlatma direğinin lambası ise görevliler tarafından söküldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAylia Dal:

ah işte böyle şeyler olunca ülkenin durumu daha da belli oluyo avrupada ilk kaza oldu mu direği değiştiriyolar ama biz ne yapıyoz hep aynı direğe çarpılıyo

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Haber YorumlarıMustafa Hallac:

üzücü bir hadise ama hız kontrolleri ve trafik güvenliği önlemleri artırılması gerekiyor

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Haber YorumlarıAhmet Aksoy:

yazık valla bu gençlere ne olmuş böyle e5te hızlı gidiyolardır herhalde ben de gençken öyle yapardım ama allah sabrını versin ailelerine bu tür kazalar hep oluo istanbul da trafik fena oldu

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