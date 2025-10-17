Haberler

Bakırköy Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattı Bakırköy istasyonunda bir yolcu raylara atlayarak intihar etti. Trenin altında sıkışan erkek cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Şahsın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken Bakırköy istasyonu seferlere kapatıldı.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro hattı Bakırköy istasyonunda saat 11.20 sıralarında bir yolcu intihar etti.

TRENİN ALTINA SIKIŞTI

Edinilen bilgiye göre, istasyonda metro geldiği sırada raylara atlayan bir kişi, trenin altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, trenin altından çıkardıkları erkeği sağlık ekiplerine teslim etti.

İSTASYON SEFERLERE KAPATILDI

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Bakırköy istasyonu seferlere kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
