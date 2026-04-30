Haberler

Bakırköy'de kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bakırköy'de otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki motosiklete çarptıktan sonra yol kenarındaki bir kafeye daldı. Olayda sürücü ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bakırköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi, Çobançeşme E-5 Yanyol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E5 Karayolu Şirinevler istikametinde seyir halindeki 34 ZU 8903 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet İ. bilinmeyen bir nedenle aynı istikamette seyir halindeki 34 KJJ 280 plakalı motosiklete çarpıp refüjü aşarak yan yola geçti. Daha sonra araç, kaldırımdan geçerek yol kenarındaki bir kafenin içine daldı. Kaza nedeniyle kafedeki 5 kişi ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken kafeye giren otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

