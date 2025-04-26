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Bakırköy'de Kadın Sürücüye Yolu Kapatana Yakalama

Bakırköy'de Kadın Sürücüye Yolu Kapatana Yakalama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bakırköy'de kadın sürücünün yolunu kapatan F.N.'nin yakalandığını ve hakkında cezai işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bakırköy'de kadın sürücünün önünü keserek yolunu kapatan ve tartışma çıkartan kişinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada, İstanbul Bakırköy'de bir kadın sürücünün önünü keserek yolu kapatan ve trafikte tartışma çıkaran şahsa ait görüntüler yer almıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, şahsın F.N. olduğu tespit edilmiş ve sivil trafik ekiplerimizce yakalanmıştır. F.N.'ye; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak', 'Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak' ve 'Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca şahıs hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' ve 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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