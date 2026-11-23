Bakırköy'de bulunan iki katlı boş tarihi ahşap bina, henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta park halinde bulunan 3 aracın üzerine çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bina havadan görüntülendi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Bakırköy ilçesi Yenimahalle Yanıkses Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ve boş olduğu öğrenilen iki katlı tarihi ahşap bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Binadan kopan enkaz parçaları, o sırada sokakta park halinde bulunan 3 aracın üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yeni bir çökme riskine karşı sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin enkaz çevresinde yaptığı ilk kontrollerde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

Çökme nedeniyle enkaz altında kalan 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bina havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı