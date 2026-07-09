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Bakırköy'de otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Bakırköy'de otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
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Bakırköy İncirli E-5 Karayolu'nda karşıya geçmek isteyen bir adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bakırköy'de gece saatlerinde E-5 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, olay yerinden hayatını kaybetti.

Kaza saat, 23: 00 sıralarında Bakırköy İncirli E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu'ndan karşıya geçmek isteyen adama, aynı istikametteki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam, metrelerce savruldu. Çevredeki sürücüler tarafından ihbar üzerine olay yerine polis sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, adamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri iki şeridi güvenli şekilde kapatarak trafiği tek şerit halinde sağladı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekilerek trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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