Bakırköy'de 6 katlı binanın çatısında yangın paniği

Bakırköy'de 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta başladı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Çatıdan yükselen alevleri görenler itfaiye haber verdi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın yan çatılara sıçramadan söndürüldü. Kısa süreli paniğe neden olan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

