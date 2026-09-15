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Bakırköy’de 4 katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu

Bakırköy’de 4 katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu
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İstanbul Bakırköy’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

İstanbul Bakırköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Yangın, Yeşilyurt Mahallesi Başak Sokak üzerindeki 4 katlı metruk bir binada gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri binada soğutma çalışması başlattı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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