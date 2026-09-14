Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı paylaşımlar yaptığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi. Soruşturma kapsamında ayrıca 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı