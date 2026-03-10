Haberler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Cezaevi'ndeki duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
