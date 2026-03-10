Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Cezaevi'ndeki duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Cezaevi'ndeki duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı