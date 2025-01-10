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Bakırköy Adliyesi'nde Dolandırıcılık İddiası: 10 Yıla Kadar Hapis Cezası Talebi

Bakırköy Adliyesi'nde Dolandırıcılık İddiası: 10 Yıla Kadar Hapis Cezası Talebi
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Bakırköy Adliyesi'nde lostra işletmecisi Sedat Kesmez'in, bir davanın sonucunu etkileyeceği vaadiyle 120 bin TL dolandırdığı iddia edildi. Hazırlanan iddianamede, Kesmez'in 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bakırköy Adliyesi'ndeki lostrada çalışan ve hakim, savcıları tanıdığını, dava dosyalarına etki edebileceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede zanlı için 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir Baran'ın 9 Nisan 2024 tarihinde CİMER üzerinden yaptığı ihbara yer verildi. Baran, CİMER'e yaptığı ihbarda Bakırköy Adliyesi'nde faaliyet gösteren lostra işletmecisi Sedat Kesmez'in bir davayla ilgili kendisine beraat vaadinde bulunduğunu belirtti. İddianamede, Baran'ın dolandırıldığını söylediği CİMER ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede beyanına yer verilen müşteki Ebubekir Baran, "Sedat Kesmez'i iki yıldır tanıyorum. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren bir davamla ilgili kendisine ulaştım. Bağcılar'da kendimin kullandığı arabada davam hakkında yardımcı olup olamayacağını sordum. Kesmez bana işi halledeceğini, dosyayı beraat ile sonuçlandıracağını, hakim ve savcıları tanıdığını söyledi ve karşılığında 120 bin TL para istedi. Ben de oğlunun hesabına 5 bin TL gönderdim. Yaklaşık iki hafta sonra Kesmez'i cep telefonundan arayarak dosyamı sordum. Bana kalan 115 bin TL'yi gönderdiğimde dosyanın kapanacağını söyledi. Kalan parayı banka üzerinden istemedi. Ben de kendisine 115 bin TL'yi elden verdim. Bana parayı hakim savcılara teslim edeceğini söyledi. Daha sonra dosyam sonuçlanmayınca vermiş olduğum parayı geri istedim. Beni oyaladı, 'Bir daha arama' dedi, ardından engelledi. Daha sonra eşimin çantasından para çalınması olayı ile ilgili Bakırköy Adliyesi'nde Sedat Kesmez'in yanına geldik. Kesmez bize dilekçe alarak doldurdu. Müracaat savcılığında işlemleri halledeceğini, hırsızlık yapan kişiyi tutuklatacağını söyledi. Bizden 500-600 TL gibi bir para aldı. Şikayetçiyim" dedi.

İddianamede, HTS kayıtlarına göre müşteki Ebubekir Baran ile Sedat Kesmez arasında 16 kez irtibat kaydına rastlanıldığı belirtildi. Banka hesap hareketlerinin incelemesi sonucunda müşteki Baran'ın Sedat Kesmez'in oğlunun hesabına 5 bin TL gönderdiği de iddianamede yer buldu. İddianamede, tape kayıtlarına göre Kesmez'in müşteki Baran'a beyanından dönmesi için 20 bin TL vermeyi kabul ettiği belirtildi.

Şüpheli Sedat Kesmez ise, iddianamede yer alan ifadesinde adliyede bulunan lostra salonunu işlettiğini, adliyeye gelen kişilere hiçbir şekilde yönlendirmede bulunmadığını ve menfaat temin etmediğini söyledi. Kesmez, "Ebubekir Baran isimli şahsı yaklaşık bir yıldır tanıyorum, kendisini ve eşini adliyede gördüm. Bir konuya ilişkin itiraz dilekçesi yazdılar. Kendilerine yardımcı olmadım. Daha sonra Ebubekir Baran beni aradı ve adliyede bir dilekçe işi olduğunu söyledi. Bu işlerden anlamadığımı söyledim. Baran'a tarihini hatırlamadığım bir dönemde borç para verdim. Borcumu istediğimde Ebubekir beni tehdit etti. Karşılıklı küfürleştik, daha sonra beni arayarak hesap numarası istedi. Benim hesap numaram olmadığı için oğlumun hesap numarasını gönderdim. Para oğlumun hesabına geldi. Ebubekir Baran'dan hiçbir şekilde 120 bin TL para almadım. Bana iftira atıldı. Aramızda meydana gelen 5 bin TL'lik borç nedeniyle husumet bulunuyor. Ebubekir Baran'a ifadesinden dönmesi koşulu ile 20 bin TL para vermeyi kabul ettim. Fakat benden 50 bin TL para istedi. Bu nedenle parayı vermedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İddianamede Bakırköy Adliyesi'nde lostra salonu işleten şüphelinin müştekinin bir davası hakkında hakim savcıları tanıdığını ve beraat kararı çıkaracağını söyleyerek haksız menfaat elde ettiği, çelişkili savunması ve hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde Sedat Kesmez'in müştekiyi aldatarak haksız menfaat ettiğinin sabit olduğu belirtildi. İddianamede, uzun yıllardır adliye binası içerisinde çalışmış olmasının tesis ettiği güvenin şüphelinin eyleminde hile unsurunu güçlendirdiği de kaydedildi. Sedat Kesmez'in 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Kesmez'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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