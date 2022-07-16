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Pes dedirten hırsızlık... Güpegündüz bakır kabloları vinçle sökerek böyle çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pes dedirten hırsızlık... Güpegündüz bakır kabloları vinçle sökerek böyle çaldılar Gaziantep'te hırsızların bir kurumun bakır kablolarını vinçle gündüz vakti sökerek çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Pes dedirten hırsızlık... Güpegündüz bakır kabloları vinçle sökerek böyle çaldılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te hırsızların bir kurumun bakır kablolarını vinçle gündüz vakti sökerek çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Pes dedirten olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kurumun kablolarını çalan vinçli kablo çetesini yakaladı. 2 gün önce Şahinbey ilçesindeki kurumun bakır kablolarını sökerek çalan kişileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden hırsızlığı gerçekleştiren zanlıların M.A. ile M.D.O. olduğunu belirleyen ekipler, iki zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken M.D.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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