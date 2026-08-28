Sakarya'da amonyak sızıntısı: 15 işçi hastanede

Sakarya'da bir işletmenin soğutma sistemindeki depodan sızan gazdan etkilenen 15 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kaynarca ilçesi Topçu Mahallesi'nde faaliyet gösteren As Piliç isimli tavuk kesimhanesinde meydana geldi. İşletmede bakım ve onarım ekibinin çalışma yaptığı esnada soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı depo borusundan sızdı. Sızıntı sebebiyle tesiste çalışan 15 işçi gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen işçiler, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye müracaat etti. Hastanede müdahalesi yapılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı