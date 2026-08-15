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Bakanlık adına para isteyenlere uyarı

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Milli Eğitim Bakanlığı adını kullanarak firmalardan para talep eden dolandırıcılara karşı uyarı yapıldı. Bakanlık, sosyal yardım veya bağış adı altında para talep etmediğini, bu tür taleplerin itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı. Hukuki süreç başlatıldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi web sitesinden paylaşımda bulunularak bakanlık adına para isteyenlere dikkat edilmesi gerektiği hususunda bilgilendirmede bulunuldu.

Yapılan basın açıklamasında, bazı firma ve şahısların bakanlık birimleri ile yöneticilerin adını kullanarak iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmalardan para talep ettiğine ilişkin şikayetler üzerine uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, son günlerde bazı kişi ve firmaların EKAP üzerinden iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmaların bilgilerine ulaşarak telefonla ya da farklı yollarla iletişime geçtiği ve çeşitli gerekçelerle para talep ettiği belirtildi.

Bakanlığın sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların ve firmaların Bakanlığın veya yöneticilerin adı kullanılarak yapılan asılsız ve kanun dışı taleplere itibar etmemesi istendi.

Açıklamada ayrıca, bu tür talepler karşısında herhangi bir ödeme yapılmaması, kişisel veya kurumsal bilgilerin paylaşılmaması gerektiği bildirildi.

Dolandırıcılık girişimleriyle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığı ve sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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